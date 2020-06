Keane rivela: “Ho avuto il Coronavirus. Mi sembrava di svenire”

Il numero dei contagiati da Coronavirus sembra essere leggermente calato, ma non bisogna calare l’attenzione in questa fase della pandemia. Il difensore dell’Everton Michael Keane rivela di aver già sperimentato la terribile esperienza della positività al Covid-19. Queste le sue parole riportate da TuttoMercatoWeb: “Dopo un allenamento sono andato a giocare a golf e non mi sentivo molto bene. Poi nella doccia mi sembrava di svenire, ma non ci ho dato troppo peso. Non avevo tosse, ma mi sentivo stanco e la notte sudavo parecchio. Quando sono uscito per correre e mi sono dovuto fermare dopo tre minuti perché mi sentivo male, ho capito che qualcosa non andava. Ho fatto il test e dopo sei giorni ho avuto il risultato: positivo. Anche se mi sono sentito progressivamente meglio, c’è voluto un po’ di tempo per tornare alla normalità. Ora non vedo l’ora di tornare in campo, tre mesi senza giocare a calcio mi sono sembrati un’eternità. E mi sono sembrate ingiuste le critiche di Matt Hancock (segretario di Stato per la Salute del Regno Unito ndr.) contro i calciatori: penso che tutti avremmo comunque dato una mano a prescindere da quelle parole”.