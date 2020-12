Keane sbotta dopo il derby di Manchester: “Troppi abbracci tra giocatori”

Nessun gol e poche occasioni nitide: il derby di Manchester non ha riservato le emozioni che tutti si sarebbero aspettati. Lo United ha tenuto a lungo il pallino del gioco, mentre il City ha tenuto sotto scacco i rivali con un pressing asfissiante. Non è bastato a creare grandi chance, con la palla gol più clamorosa capitata sui piedi di Kevin De Bruyne, poi stregato dall’uscita puntuale del solito David De Gea.

DELUSO

Il match dell’Old Trafford non è proprio piaciuto a Roy Keane. L’ex centrocampista del Manchester United ha un passato da rude comandante della mediana a suon di tackle e contrasti durissimi. E poi il derby è sempre il derby. Per questo motivo, al termine della gara, ha sbottato ai microfoni di Sky Sport: “Ci sono stati soltanto due cartellini gialli, non ho mai visto così tanti abbracci e chiacchiere dopo la partita”. Non c’è proprio spazio per i grandi complimenti nell’ottica di Keane il duro.