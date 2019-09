Keane “stronca” Carragher: “Liverpool ancora super? Sì, ma la Premier…”

La rivalità tra Liverpool e Manchester United non conosce limiti. Nemmeno a distanza di anni, nemmeno se l’acerrimo avversario non lotta per gli stessi obiettivi. Dopo anni di anonimato, i Reds sono tornati su altissimi livelli, contrariamente ai Red Devils, letteralmente crollati nel dopo Ferguson. Jamie Carragher, ex Liverpool, ha commentato il momento della squadra di Ole Gunnar Solskjaer negli studi di Sky Sport: “Il Liverpool per quattro o cinque anni ha concluso sesto e settimo, esattamente dove si trova ora il Manchester United. Poi hanno quasi vinto il titolo con l’arrivo di Luis Suarez. A volte solo quel giocatore può fare la differenza”. Immediata la replica di un vecchio cuore Red Devils come Roy Keane, un duro in campo e fuori: “Hai detto quasi vincere in Premier. Ma qui stiamo parlando del Manchester United”. Carragher ha cercato di replicare: “Stiamo parlando di colmare il gap e per farlo sono necessari due o tre giocatori”. Nuovo e definitivo affondo di Keane. Un vero e proprio tackle: “Ma il Liverpool sta ancora cercando di colmare questa lacuna perché non ha ancora vinto un campionato”. Insomma, il duello non finisce mai.