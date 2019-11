Klopp al Liverpool: tutto merito… della moglie!

Due finali di Champions, una delle quali vinta, un secondo posto in Premier League e un piazzamento in Europa League. In pochi si sarebbero immaginati risultati simili quando Jurgen Klopp ha firmato per il Liverpool nel 2015/16. Il tecnico tedesco ha trasformato completamente l’ambiente Reds, riportandolo su livelli straordinari. Un matrimonio ben riuscito grazie anche all’intuizione della moglie dell’allenatore, Ulla Sandrock. Il giornalista di TV2 ed ex difensore dei Reds, Phil Thompson ha raccontato: “Ho intervistato Klopp per Sky e gli ho chiesto se lui e Liverpool fossero stati creati l’uno per l’altro. Mi ha detto che avrebbe potuto scegliere il Manchester United, ma sua moglie ha detto che non era giusto. Quando arrivò l’offerta del Liverpool, sua moglie disse che aveva ragione, che c’era qualcosa di strano lì. È come se fosse stato creato per allenare in quel posto”.