Klopp avverte Thiago Alcantara: “Il Liverpool non è come il Bayern Monaco…”

Il Liverpool piazza il primo grande colpo di questa sessione di mercato. Dal Bayern Monaco arriva Thiago Alcantara per dare geometrie e nuove idee di gioco al già ricco centrocampo dei Reds. Un acquisto che colloca la squadra inglese tra le favoritissime per la conquista sia della Premier, sia della Champions League.

DIFFERENZE

Tuttavia il tecnico Jurgen Klopp prova a frenare leggermente gli entusiasmi. Ai microfoni ufficiali del Liverpool ha detto la sua sull’arrivo di Thiago Alcantara: “È un giocatore assolutamente fantastico, sono davvero felice del suo trasferimento. Conosce le difficoltà della Premier, ma comunque ha deciso di firmare con noi. Ci vorrà del tempo perché giochiamo diversamente rispetto al Bayern Monaco. In campo già domenica? Non lo so, vedremo come si sentirà”.