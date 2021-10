Klopp candida Salah per il Pallone d’oro: “Il migliore negli ultimi due anni”

Mohamed Salah Pallone d'oro: secondo Jurgen Klopp sarebbe giusto premiare l'attaccante del Liverpool

Si avvicina il momento dell'assegnazione del Pallone d'oro. Il riconoscimento andrà a colui che riceverà più preferenze in quanto miglior calciatore dell'anno. Tra i candidati c'è anche Mohamed Salah. L'attaccante egiziano ha trascinato il Liverpool da quando ha scelto i Reds, contribuendo a numerose vittorie. Il tecnico tedesco Jurgen Klopp non ha dubbi: il suo giocatore meriterebbe il premio. Questa la sua spiegazione: "Non ho idea di come si vinca, se dipende dalla finale di Champions o dai gol segnati, ma se si considerano gli ultimi due anni io dico che ha delle possibilità. Dopo due gol che ha segnato all'improvviso la gente pensa che possa essere il migliore al mondo, ma reti del genere ne ha segnate anche prima e ha giocato ad altissimi livelli per anni. E lo farà ancora".