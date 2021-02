Klopp deluso dal Liverpool: la colpa è di… Koulibaly

In casa Liverpool regna il malcontento. I risultati non sono all’altezza delle aspettative. Infatti la formazione campione d’Inghilterra in carica, dopo essere passata in testa alla classifica, ha vissuto un improvviso e imprevisto calo di rendimento negli ultimi due mesi. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, la situazione è davvero disperata: i punti di distacco in classifica sono 10, ma i Citizens potrebbero allungare ulteriormente vincendo la gara da recuperare. Insomma la riconferma sembra ormai impensabile.

SFOGO

Ma non c’è solo il campo a lasciare deluso Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il tecnico tedesco avrebbe chiesto espressamente di avere un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Virgil Van Dijk. Il sostituto dell’olandese sarebbe dovuto essere il centrale Kalidou Koulibaly. E invece il colpo di mercato è sfumato lasciando i Reds senza un adeguato rimpiazzo.