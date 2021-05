Klopp e Ancelotti, complimenti a Guardiola. Pep: “Li apprezzo e li ammiro”

Il tecnico dei Citizens si gode il momento speciale

In attesa della finale di Champions League, il Manchester City può festeggiare la vittoria della Premier League. Un successo che si somma al trionfo in Carabao Cup contro il Tottenham . Acuti che portano la firma di Pep Guardiola , il tecnico della svolta per i Citizens.

Tra i tanti messaggi di congratulazioni ci sono anche quelli di colleghi come Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti. Guardiola li ha ringraziati in conferenza stampa: "Apprezzo molto questo gesto da Klopp e Carlo. Non ho ancora potuto rispondere ai messaggi, ma lo farò oggi. Li apprezzo e li ammiro. Questo titolo è importante ma facciamo un quadro generale. Nell'ultimo decennio il City ha vinto cinque titoli e negli ultimi quattro anni ne ha vinti tre. È incredibile. Sono molto orgoglioso di sostenere l'etica del lavoro. Non me lo sarei mai aspettato quando sono arrivato perché so come cambia questo Paese ma noi ci siamo sempre stati".