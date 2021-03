Klopp e il futuro: “Dopo Liverpool prenderò anno sabbatico…”

Nelle scorse ore lo aveva detto e ribadito anche il suo agente: “Klopp ha deciso di rispettare il suo contratto col Liverpool e non ha alcuna intenzione di lasciare per andare altrove, neppure per la Nazionale tedesca”. Adesso, lo conferma, ancora, anche il diretto interessato che, intervistato da Lothar Matthaus per Sport Bild, ha confessato quali siano i suoi progetti una volta terminata, tra alcuni anni – tre per la precisione – la sua avventura con i Reds.

Klopp: “Dopo Liverpool prenderò anno sabbatico”

“Quando finirò al Liverpool, mi prenderò un anno sabbatico”, ha esordito senza esitazione Klopp. “Che nessuno mi chiami dopo quattro o sei mesi, perché davvero staccherò per un anno”. Queste le parole senza se e senza ma del tecnico tedesco accostato anche alla Nazionale tedesca per la prossima estate.

Tra gli argomenti affrontati in occasione dell’intervista, anche quale sia stato il miglior calciatore da lui mai allenato. In tal senso, il tedesco non ha dubbi: “Robert Lewandowski. Quello che ha tirato fuori dal suo potenziale, come si è impegnato per diventare il giocatore che è oggi, è straordinario”. E ancora: “Lewandowski ha fatto ogni passo che doveva fare per trasformarsi nella macchina da gol che è ora. Sa esattamente cosa fare in ogni situazione. Devo ringraziare lui e tutti gli altri giocatori che mi hanno fatto sembrare un ottimo allenatore”, ha scherzato in conclusione Klopp.