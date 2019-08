Klopp e la profezia a Coutinho: “A Liverpool il top, ma se lasci…”

Venti mesi. Tanto è passato dal clamoroso trasferimento di Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona. Un passaggio che doveva portare il brasiliano all’apice ed invece si è rivelato l’inizio di un momento piuttosto travagliato. Infatti, il giocatore ha faticato ad adattarsi alla filosofia blaugrana, non riuscendo a replicare le belle prestazioni con i Reds. Come se non bastasse, la sua ex squadra è cresciuta notevolmente, andando a vincere l’ultima Champions League, con l’epica rimonta in semifinale proprio contro il Barça. Coutinho, ora, è pronto a salutare la Catalogna e vorrebbe tornare a Liverpool. Tuttavia, il tecnico degli inglesi, Jurgen Klopp, sembra piuttosto scettico. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’allenatore aveva avvertito il brasiliano dei rischi del trasferimento nel gennaio 2018. Queste le sue parole: “Qui a Liverpool la gente sarebbe disposta a farti una statua. Ma se te ne andrai diventerai solamente uno dei tanti”. Una profezia che ha trovato piena realizzazione sul campo e, forse, potrebbe avere ripercussioni anche sulla trattativa per l’eventuale ritorno in Red.