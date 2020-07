Klopp eletto miglior manager dell’anno da Ferguson: “Un onore. Conoscerlo è stato come vedere il Papa”

La Premier League vinta dopo 30 anni di digiuno. Fa festa il Liverpool ma fa festa anche Jurgen Klopp che ha ricevuto il premio come allenatore dell’anno. Il tecnico Reds è stato premiato, seppur in modo “telematico” causa Covid-19 da Sir Alex Ferguson. Simpatico scambio di battute tra i due che hanno dato origine ad un bel siparietto. Particolari le parole del tecnico tedesco che ha ammesso di provare profonda ammirazione per l’ex Manchester United.

Klopp: “Vedere Ferguson la prima volta come vedere il Papa”

Se Sir Alex, nel suo messaggio virtuale, ha scherzato sulla sveglia in piena notte da parte di Klopp: “Ti perdono per avermi svegliato alle tre e mezza di mattina per dirmi che avevi vinto il campionato”. La risposta del manager del Liverpool non è stata da meno. “So che per un allenatore del Liverpool non dovrebbero uscire certe parole relativamente a chi ha fatto la storia al Manchester United, ma io ammiro Sir Alex. Ricordo che è stato il primo allenatore della Premier League che ho incontrato. Abbiamo fatto colazione. Non sono sicuro che lui si ricordi di tutto quello che era stato l’incontro ma io sì perché per me è stato come se avessi incontrato il Papa“.

