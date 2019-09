Klopp-Liverpool, divorzio possibile: tutta colpa della Germania

L’arrivo di Jurgen Klopp ha fornito una scossa importantissima al Liverpool. Con l’allenatore tedesco i Reds sono tornati a volare in Europa ed in Inghilterra. L’ultima stagione ha visto la squadra di Klopp salire sul trono d’Europa e fermarsi al secondo posto in Premier League. Tuttavia, il super sodalizio potrebbe interrompersi di fronte ad una condizione straordinaria. Infatti, non è da escludere un addio di Joachim Loew in caso di nuovo fallimento con la Nazionale tedesca al Mondiale 2022. Qualora questa situazione dovesse concretizzarsi, la Germania potrebbe affidarsi a Klopp, ben lieto di accettare una nuova sfida. Lo riporta il Sun.