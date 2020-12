Klopp: “Non sono il miglior allenatore del mondo, ma il mio staff…”

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato nella cerimonia di premiazione del “The Best FIFA Men’s Coach”, che ha visto lo stesso tecnico tedesco vincitore: “Sono rimasto sorpreso da questo trionfo, pensavo che il premio andasse a Flick che ha vinto tutto nell’ultima stagione. Non sono stato io ad eleggermi ma a dire il vero sono molto contento di questa scelta, so che mi hanno votato anche diversi allenatori e questo fa molto piacere. È qualcosa di speciale, sia per me che per il mio staff. Non mi ritengo il primo allenatore del mondo, però i miei collaboratori sono i migliori, di questo sono convinto”.