Klopp pizzica Solskjaer e lo United: “La cosa peggiore nel calcio è trovare una squadra di qualità che si difende nella propria area…”

0-0 e tutti contenti. Anzi, no. Il pari senza reti in Manchester United-Liverpool, big match di Premier League, ha probabilmente reso più felici i Red Devils. A giudicare dalle parole di Jurgen Klopp, infatti, i Reds non sono soddisfatti del risultato e soprattutto dell’atteggiamento dei rivali, decisamente troppo difensivista.

Klopp: “Si sono difesi con tutta la squadra…”

Intervenuto ai microfoni della BBC, Klopp ha commentato la gara dei suoi e la prova anche dei rivali: “Nel complesso abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Nei primi 30 minuti abbiamo agito in maniera eccezionale e, forse, avremmo dovuto fare qualcosa per delineare la partita. Ma non siamo riusciti a farlo”, ha detto il manager del Liverpool. “Abbiamo provato a segnare nella ripresa, ma non si negano i meriti dei giocatori del Manchester United. I loro contrattacchi erano molto pericolosi. Diciamo che hanno avuto due occasioni davvero buone, ma anche noi abbiamo avuto occasioni nel secondo tempo”.

E ancora: “Abbiamo giocato a calcio, abbiamo provato a farlo nel nostro solito modo. Li abbiamo costretti a stare nella loro area di rigore. La cosa peggiore che puoi affrontare nel calcio è che giochi contro una squadra con calciatori di livello mondiale e grande qualità ma che si difendendo con la loro intera squadra in area. Una cosa del genere è molto difficile da affrontare. Comunque noi possiamo ancora crescere e lo faremo”.