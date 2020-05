Klopp: “Premier League annullata? Ingiusto, ma non un dramma”

Jurgen Klopp non fa drammi davanti alla possibilità, in realtà al momento abbastanza remota, dell’annullamento della Premier League e il conseguente possibile mancato titolo per il suo Liverpool.

Dopo tanto tempo i Reds sarebbero campioni d’Inghilterra, ma a causa della pandemia di Covid-19 potrebbero perdere quello che sarebbe un trofeo assolutamente meritato. Nel corso di un’intervista riportata anche da Kicker, il manager tedesco ha parlato in questa maniera della situazione: “Lo scenario peggiore che mi immagino è che qualcuno voglia dichiarare nulla la stagione”, ha esordito il mister. “Tuttavia, ci sono cose peggiori nella vita rispetto a non diventare campioni. Molte persone hanno grossi problemi, di salute ed economici. Ma soprattutto ci sono tante persone morte. La ripresa? I nostri centri sportivi sono i luoghi più sicuri. Nessuno si può infettare al loro interno”, ha concluso poi Klopp.