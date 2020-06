Klopp: “Prometto ai tifosi che ci sarà una festa incredibile. Chi se ne frega di quando o dove, ma ci sarà”

Jurgen Klopp non ha dubbi: “Se vinceremo il titolo di Premier League la festa ci sarà”. Il manager dei Reds ha parlato nelle scorse ore alla BBC. Tema caldo, la possibilità, o meglio, l’impossibilità di festeggiare il titolo di campione d’Inghilterra a causa dell’emergenza coronavirus.

Le restrizioni vigenti a causa della pandemia, porteranno il Liverpool a rimandare con ogni probabilità i festeggiamenti con i propri tifosi. Il manager tedesco, però, ha fatto una promessa e non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro.

Klopp: “Chi se ne frega di quando sarà. La faremo lo stesso”

“Ora non possiamo pensare alla festa. Prima abbiamo delle gare da vincere e poi, forse, saremo campioni”, ha detto Klopp. “Ma poi potremo pensare a festeggiare. So bene che i tifosi del Liverpool aspettano da tempo la vittoria del campionato. Naturalmente una festa sarebbe meglio alla conclusione della stagione ma questo sappiamo bene che non è possibile. Ma posso promettere ai fan Reds che la festa ci sarà. Quando le condizioni lo permetteranno faremo una festa incredibile. Chi se ne frega di quando sarà o del luogo in cui la faremo. Conta festeggiare. Possiamo organizzarla anche nella prossima stagione. Non mi importa se qualcuno pensa che siamo dei pazzi. Non vorrei festeggiare da solo nello stadio, per poi tornare a casa e bere birra da solo”.