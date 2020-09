Klopp punge il Chelsea: “Il loro mercato? Il Liverpool è un club diverso…”

Jurgen Klopp si appresta ad iniziare una nuova stagione di Premier League. Il tecnico del Liverpool, campione in carica in Inghilterra, se la vedrà con tante rivali che si sono notevolmente rinforzate. In modo particolare il Chelsea, reduce da una campagna acquisti faraonica. Proprio sui blues, il manager tedesco ha voluto soffermarsi parlando a BBC Radio 5 Live.

Klopp: “Il Liverpool non è come il Chelsea”

“Viviamo in un mondo di incertezza”, ha esordito Klopp facendo riferimento alla situazione legata anche alla pandemia di coronavirus. “Ma ci sono comunque dei club che non si curano di questa situazione perché sono di proprietà di altri Paese o guidati da oligarchi. Noi non siamo così, il Liverpool non è così e non può decidere di cambiare tutto in un giorno e fare come ha fatto il Chelsea”. E ancora: “Noi abbiamo vinto due anni fa la Champions League e poi ora la Premier League. Noi siamo come siamo. E poi non è detto che cambiando molto si faccia per forza la cosa giusta. Noi siamo una squadra che gioca insieme da tempo e questo può essere un vantaggio”.

