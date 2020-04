Klopp racconta la sua quarantena: “Lavo i piatti e mi diverto ma ancora non so fare il nodo alla cravatta”

L’Inghilterra è in lockdown per l’emergenza coronavirus, e anche i protagonisti del mondo del pallone vivono l’isolamento nelle proprie abitazioni. In casa Liverpool anche Jurgen Klopp sta affrontato la quarantena tra le mura domestiche e parlando ai microfoni del sito ufficiale Reds si è voluto raccontare in quella che è diventata la sua recente routine.

A CASA – “Sicuramente tra le cose positive c’è che ho tempo di fare altre cose”, ha detto Klopp. “Per esempio mi sto dedicando alle faccende domestiche: lavo i piatti e mi piace. Mamma come mi diverto. E per la prima volta ho preparato uova strapazzate”. Ma se da una parte l’allenatore tedesco pare divertirsi e imparare cose nuove, dall’altra… “Ho 52 anni e non so ancora legare una cravatta. Magari la prossima settimana riuscirò ad imparare ma probabilmente mi ci vorrà di più dato che con le mani sono un disastro”. E tra le altre cose, Klopp sta riuscendo a tenersi in forma: “Ho provato a correre di nuovo fuori e sto progredendo. Il mio tempo migliora ogni giorno, ho persino ordinato un orologio da corsa. La settimana scorsa ho avuto una specie di flash, mi sono sentito eccitato”.

SQUADRA – Ovviamente, però, tra le principali mansioni c’è quella di mantenersi in contatto con i ragazzi del Liverpool. Klopp, in tal senso racconta di condividere con loro molti video in una chat di squadra: “Ho iniziato con un video sulla celebrazione della Champions League dopo la finale vinta contro il Tottenham. Mi era comparso sull’elenco YouTube e l’ho guardato per tre o quattro minuti, quindi l’ho allegato nel gruppo con la frase “é ancora vero”. “Ho inviato loro la partita di Barcellona, ​​e poi quella contro il Manchester City. La partita di Leicester e quella con lo United di Anfield e ho chiesto loro di mandarmi i video più belli della scorsa stagione. I ragazzi mi hanno risposto con video girati mentre eravamo sul pullman per la in città dopo la vittoria della Champions League. Si capisce che si sono divertiti molto e che non vedono l’ora di rivivere qualcosa di simile”.

RETROSCENA KLOPP-MANE’