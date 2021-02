Klopp ridimensiona il Liverpool: “Obiettivo qualificazione in Champions”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato del difficile momento che sta vivendo la sua squadra, mai così in difficoltà da qualche anno a questa parte: “La nostra grande sfida adesso diventa qualificarci per la prossima Champions League – ha rivelato Jurgen Klopp nel corso della conferenza stampa odierna – . Oggi siamo sesti in classifica e dobbiamo vincere quindi più partite possibile se vogliamo riuscire a centrare il nostro obiettivo. L’atmosfera intorno alla squadra è quella giusta, siamo tutti d’accordo su ciò che dobbiamo fare. Non siamo felici dei nostri risultati, ma ci dobbiamo concentrare esclusivamente sul campo e lavorare duro”. Ricordiamo che i Reds arrivano da quattro sconfitte consecutive in campionato, tra cui il doloroso ko nel derby di Liverpool contro l’Everton di Carlo Ancelotti.