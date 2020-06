Klopp scaramantico: “Se guarderò il Manchester City? L’ultima volta che l’ho fatto erano 3-0…”

Il Liverpool potrebbe festeggiare oggi il titolo di campione d’Inghilterra. Dopo il successo per 4-0 della notte, i Reds attendono la partita del Manchester City, impegnato contro il Chelsea. In caso di mancato successo degli uomini di Guardiola, la squadra di Jurgen Klopp farà suo il titolo di Premier League.

Intervistato da Sky Sports dopo il successo contro il Crystal Palace, il manager tedesco dei Reds è sembrato essere un po’ scaramantico riguardo l’eventuale vittoria del torneo in data odierna.

Klopp: “L’ultima volta che ho guardato il City in tv…”

Per il Manchester City è finita. In caso di mancato successo contro il Chelsea, il Liverpool sarà campione. Klopp ci pensa ma non vuole far festa prima del dovuto: “Come passerò la serata e se guarderò la partita? Non lo so. Sinceramente l’ultima volta che ho guardato il Manchester City ho smesso di vederla perché erano 3-0 contro il Burnley e ho pensato fosse una perdita di tempo (ride ndr). Sono davvero brillanti, eccezionali. Non posso avere maggiore rispetto di così di quello che già ho verso i Citizens”. “Guardiola ha detto che forse terrà qualche big a riposo in vista della FA Cup? L’ha detto davvero? Dovrebbe giocare a poker…”.