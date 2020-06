Klopp sfida l’Everton: “Giocheranno se noi glielo permetteremo”

Potrebbe essere la partita che regalerà il titolo al Liverpool. La sfida contro l’Everton avrà un sapore doppiamente speciale per i Reds. Un derby, ma anche la prima gara dopo lo stop per il coronavirus. Jurgen Klopp, allenatore di Salah e compagni, ha parlato al sito ufficiale della società a proposito del match.

EMOZIONI – “L’entusiasmo dei giocatori si può sentire facilmente. Credo sia bello sapere che la Premier League è tornata nonostante ci siano ancora problemi di carattere sanitario in Inghilterra e nel mondo. Noi siamo pronti a giocare, ma dobbiamo essere pronti anche ad affrontare i problemi che ci saranno, perché sicuramente ce ne saranno. Stanchezza, infortuni e cose così. Non c’è nulla di nuovo qui in questo mondo. Si tratta di una partita di calcio. Credo che la partita contro l’Everton sarà davvero emozionante”, ha detto Klopp.

SFIDA – Una sfida che vedrà Klopp davanti ad Ancelotti: “Quando analizzi la partita contro l’Everton, devi tenere conto della partita del Napoli o di qualsiasi altra squadra allenata da Ancelotti. Lui infonde io suo stile alle sue squadre ha abbastanza esperienza per fare bene dappertutto. In ogni caso l’Everton giocherà solo se sarà il Liverpool a permetterglielo. Dobbiamo trovare i loro punti deboli e sfruttarli. Dobbiamo avere fame per il gioco da prima di entrare in campo e anche durante tutta la gara ovviamente”.

