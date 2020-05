Klopp si prende la Premier League in ogni modo: “C’è chi non la vincerà mai…”

Non importa come. Non importa dove. Jurgen Klopp vuole la Premier League ed è pronta a vincerla in ogni modo. Il manager del Liverpool si prepara al ritorno in campo del campionato inglese con la possibilità di giocare le gare non solo a porte chiuse ma anche in campi neutri.

I Reds si avviano, quindi, a trionfare in campionato senza la possibilità di sentire vicino il proprio pubblico, da sempre molto caloroso. “Anche se diventeremo campioni in uno stadio vuoto, con i messaggi, le parole e le preghiere delle persone che ci amano e amano il Liverpool sarà comunque un giorno eccezionale nella mia vita”, ha detto Klopp ai microfoni di beIN Sports. “Non so cosa accadrà e dove. Noi tutti speriamo ad Anfield, ma non possiamo averne la certezza”.

Klopp: “C’è chi non la vincerà mai”

E ancora sulla vittoria della Premier League e i tifosi: “L’altro giorno ho sentito una frase riguardo al fatto che il Liverpool ha i migliori fan del mondo. Ora abbiamo bisogno dei migliori fan che sostengano il Liverpool da casa. Ci sarà sicuramente un momento nella nostra vita in cui ci sarà permesso di celebrare il titolo insieme a loro. Quando questo accadrà, celebreremo il campionato correttamente”. Infine un appunto che mette in evidenza tutta la voglia di Klopp di trionfare: “La maggior parte delle persone su questo pianeta non avrà mai la possibilità di vincere una Premier League. Ecco perché noi dobbiamo prenderci questa vittoria. Ne abbiamo l’opportunità e dobbiamo farlo. Non importa in quale campo. Possiamo farlo e basta. Ora sia felici di tornare a giocare e sappiamo cosa dobbiamo fare”.