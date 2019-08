Klopp spaventa il Liverpool: “Potrei ritirarmi tra qualche anno”

Il 2019 verrà sicuramente ricordato come uno degli anni migliori per il Liverpool. Indubbiamente è stata un’annata straordinaria anche per Jurgen Klopp. Le vittorie in Champions League ed in Supercoppa europea hanno tolto la nomea di perdente di lusso al tecnico tedesco. Tuttavia, uno spettro agita i sonni dei tifosi Reds. Infatti, lo stesso Klopp ha dichiarato alla Bild di non essere sicuro di allenare ancora a lungo. Queste le sue parole: “Innanzitutto spero che tutto continui ad andarmi così bene, poi tra 2-3 anni vedrò. Tutto è possibile, anche che mi ritiri. Non so se succederà davvero ma lo dico ugualmente, così, nel caso io smetta, nessuno sarà sorpreso”.