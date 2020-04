Klose, che combini? Tra le ricerche sul pc spunta… Pornhub

In tempi di quarantena come questi bisogna trovare svaghi e divertimenti alternativi rispetto a quelli della routine. I vari mezzi di navigazione su Internet agevolano indubbiamente la vita ai numerosi utenti, ma talvolta possono capitare scivoloni inattesi. E’ il caso di Timm Klose: il difensore del Norwich City ha pubblicato una storia Instagram divenuta un vero e proprio autogol. Infatti, nel tentativo di mostrare come passava le sue giornate, il calciatore ha pubblicato la foto della schermata del pc. E tra le pagine consultate c’era anche Pornhub, sito per adulti, approfittando evidentemente delle promozioni dell’ultimo periodo. I tifosi hanno immediatamente notato questo dettaglio, scatenando la loro ironia.