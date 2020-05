Kompany ammette: “Liverpool, quanta sfortuna! Ma merita il titolo”

Mancano solamente sei punti alla vittoria aritmetica della Premier League da parte del Liverpool. Lo stop dell’emergenza Coronavirus, però, ha bloccato il countdown dei tifosi. Un vero e proprio scherzo della sorte per i Reds che non esultano per la conquista del campionato da trent’anni. A sostenere moralmente gli uomini di Jurgen Klopp si è posto un ex avversario: Vincent Kompany. Il vecchio capitano del Manchester City ha riconosciuto il valore dell’impresa del Liverpool, capace di vincere ben 27 gare sulle 29 disputate. Queste le sue parole al Daily Mirror: “Posso immaginare e posso entrare in empatia con il Liverpool, capendo quanto è brutto il suo destino. Ma dobbiamo sperare che i legittimi vincitori ottengano tutto ciò che meritano.”