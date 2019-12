Kovacic e la sua strana esultanza: “Per mia nipote con sindrome di Down”

Mateo Kovacic è tornato. Il centrocampista del Chelsea, ieri qualificatosi agli ottavi di Champions, ha ripreso la via del gol dopo un lungo digiuno. Nelle ultime quattro partite è andato a segno per due volte. A stupire gli appassionati ci ha pensato anche la sua strana esultanza, con il pollice sul naso agitando la mano. Il croato ha spiegato da dove nasce l’idea di festeggiare il gol in quel modo. Queste le sue parole riprese dal Sun: “Ho preparato la celebrazione per un po ‘perché non ho segnato la scorsa stagione! In realtà è per le mie nipoti. Ho due nipoti, una delle quali ha la sindrome di Down, e loro ripetono spesso quel gesto con me. La amo molto e la celebrazione è stata per loro. È bello quando si segna poter festeggiare con la famiglia. Hanno aspettato molto tempo ma ora spero di poter continuare così”.