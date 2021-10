Kuyt punge Grealish: “Pagato tre volte tanto il suo valore…”

Il commento dell'ex calciatore

Questa sera andrà in scena Liverpool-Manchester City e ad accendere in qualche modo gli animi ci ha pensato l'ex attaccante Reds Dirk Kuyt che parlando delle valutazioni di mercato dei calciatori di Premier League ha avuto modo di fare una riflessione non troppo positiva nei confronti di Jack Grealish , centrocampista offensivo acquistato dai Citizens questa estate.

PREZZO ESAGERATO - Come riporta il Mirror, l'ex attaccante del Liverpool e anche dell'Olanda ha detto: "L'appeal di giocatori e il successo hanno un impatto notevole sulle valutazioni dei calciatori. Basta vedere i prezzi dei cartellini recenti. Prendiamo per esempio Jack Grealish. Lui è stato pagato 100 milioni di sterline da parte del Manchester City. Questa è una cifra tre volte tanto il suo valore". Nel corso dell'intervista Kuyt ha spiegato come il caso di Grealish non sia un qualcosa di isolato ma che in generale tutti gli affari sono davvero esagerati in termini di cifre.