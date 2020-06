La crisi si fa sentire, il Tottenham chiede un prestito di 175 milioni

Tante personalità legate al mondo del calcio l’avevano pronosticato. La crisi economica provocata dal Coronavirus avrà conseguenze pesantissime e già da quest’estate il modo di fare mercato delle squadre cambierà profondamente. Trasferimenti a parte, ogni club ha dovuto rivedere alcune spese e le mancate entrate hanno provocato danni seri ai bilanci. Ne sa qualcosa il Tottenham.

Il Tottenham chiede aiuto

Il club guidato da Daniel Levy ha infatti chiesto alla Bank of England un prestito pari a 175 milioni di sterline. Una cifra considerevole, ma necessaria per portare avanti un anno che si prevede molto complicato dal punto di vista economico. La società inglese ha sfruttato il Covid Corporate Financing Facility che permette alle squadre di chiedere dei prestiti durante il periodo pandemico. La squadra del nord di Londra quest’anno ha avuto molte spese, tra cui lo stadio che sta ancora pagando. Il chairman del club Daniel Levy ha aggiunto una battuta al comunicato stampa: “È imperativo lavorare insieme per fare in modo che i tifosi possano tornare a vedere qualsiasi manifestazione sportiva. Insieme abbiamo la possibilità di supportare lo sviluppo di nuove tecnologie e portare ancora la passione della gente agli eventi dal vivo”.