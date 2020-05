La dieta di Aguero: “Mezzo chilo in più fa la differenza, rinato grazie al riso”

La vita di un atleta è molto più complessa di quanto possa apparire. Ci sono sacrifici non indifferenti, comprese anche le rinunce imposte dalla dieta per curare il peso forma. Ne sa qualcosa Sergio Aguero: l’attaccante argentino del Manchester City ha faticato a bilanciare la propria alimentazione, specialmente nei momenti di relax. Lo ha ammesso a Tyc Sports, spiegando cosa ha fatto la differenza nel suo caso: “Se non ricordo male, dal 2013 al 2016 non riuscivo ad adattarmi bene al cibo. Poi ho incontrato un medico italiano online e mi ha fatto cambiare idea. Gli ho detto cosa mangiavo di solito, normalmente molta carne, e quando mi ha detto di prenderla solo una volta alla settimana ero disperato. Poi mi sono adattato. Mi ha detto che quando ho molta fame dovrei mettere insieme riso e pollo. E oggi sono un grande fan del riso. Nel calcio, anche se è solo mezzo chilo, senti la differenza. È incredibile”.