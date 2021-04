La dura posizione dell’Everton: “Sei club hanno tradito tifosi per interesse”

Le parole dell'Everton in merito alla Superlega e al comportamento delle potenze inglesi

All'indomani dell'annuncio della nascita della Superlega, anche l' Everton dice la sua e lo fa con un duro comunicato apparso in queste ore sul sito ufficiale . Il pensiero dei vertici del club si concentra soprattutto su quanto fatto dalle sei potenze inglesi nei confronti della Premier League e delle avversarie.

"Siamo rattristati e delusi di leggere la proposta di un campionato separato, portato avanti da sei club. Sei club che agiscono esclusivamente nel proprio interesse. Sei club che offuscano la reputazione del nostro campionato e del calcio", si legge nella nota. E ancora: "Sei club che scelgono di mancare di rispetto a tutti gli altri club con cui siedono al tavolo della Premier League. Sei club che tradiscono la maggioranza dei tifosi del nostro Paese e non solo. In questo momento di crisi nazionale e internazionale, i club dovrebbero lavorare insieme. Invece, questi club hanno segretamente cospirato per staccarsi dalla piramide calcistica che li ha serviti così bene".