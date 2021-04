La federazione egiziana pressa il Liverpool: “Salah vuole giocare le Olimpiadi”

Appassionati e sportivi sono in trepidante attesa per le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 22 luglio e il 7 agosto. Le diverse federazioni, sparse in tutto il mondo, sono impegnate a fare l’elenco degli atleti che vi parteciperanno: tra queste anche quella egiziana. In particolare, la federazione calcistica dell’Egitto è al lavoro affinché Mohamed Salah possa partecipare alle Olimpiadi come fuoriquota della squadra Under 23. Dall’altra parte della “barricata” c’è il Liverpool che, in questo modo, perderebbe il calciatore per buona parte del precampionato: un’idea che farebbe indispettire Klopp.

Queste le parole di Ahmed Megahed, presidente della federazione calcistica, intervenuto sulla tv egiziana: “La dirigenza del Liverpool ha risposto la nostro messaggio dicendo che discuteranno della situazione insieme al giocatore. Sono sicuro che Salah non vede l’ora di indossare la nostra maglia e partecipare alle Olimpiadi. La decisione, però, non è esclusivamente sua e deve discuterne con la dirigenza. Spero che il Liverpool accetti”.