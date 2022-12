La notte da record di Bajcetic in Premier League: gol storico in… 2 minuti

Il grande calcio è tornato protagonista, soprattutto in Inghilterra dove la tradizione del Boxing Day ha visto il Liverpool scendere in campo e vincere 3-1 contro l'Aston Villa. Tra i protagonisti della gara anche il giovane Stefan Bajcetic che è stato autore di una rete da "doppio" record.

Ebbene sì, perché sul risultato di 1-2 in favore dei Reds, il centrocampista classe 2004 ha fatto il suo ingresso al minuto 79, sostituendo il capitano Jordan Henderson. Al ragazzo spagnolo sono bastati appena due minuti per trovare la rete.

Bajcetic si è fatto trovare pronto raccogliendo una respinta del portiere rivale, appropriandosi della sfera e scaraventandola in rete di prepotenza. Un gol che ha di fatto chiuso ogni speranza per i Villans.

Una rete che, come anticipato, porta due record. Prima di tutto la tempistica: gol dopo 2 minuti dall'ingresso in campo. Ma soprattutto, come sottolineato da Opta, con i suoi 18 anni e 65 giorni, Bajcetic è diventato il secondo giocatore spagnolo più giovane a segnare in Premier League. Davanti a lui solo "un certo" Cesc Fabregas (17 anni e 113 giorni).