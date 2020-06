La porta di De Gea trema, il sostituto arriva…dalle giovanili

David De Gea è approdato al Manchester United nel 2011. Con i Red Devils il portiere ha vinto 3 Community Shield, 1 campionato, 1 FA Cup e una Coppa di Lega e 1 Europa League. L’ex portiere dell’Atletico in questi 9 anni ha alternato ottime prestazioni ad errori incredibili ed ora la sua porta è sotto attacco.

De Gea trema

L’avversario da “battere” per mantenere la porta dello United è Dean Henderson, portiere cresciuto nelle giovanili dello United ed ora in prestito allo Shieffield. La squadra dello Yorkshire ha sorpreso tutti quest’anno e si trova a soli due punti dall’Europa League e, appunto, dal Manchester. Il portiere classe 1997 ha girato moltissime squadre in prestito, ma il suo obiettivo era quello di giocare titolare in Premier League. Ora che questo desiderio si è avverato, ecco che il prossimo potrebbe essere quello di diventare il portiere dei Red Devils. Gli elogi alla sua stagione sono arrivati proprio da Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni di AS: “Non sappiamo ancora cosa farà Henderson il prossimo anno. Questa stagione gli è servita ed è stato un’ottima esperienza. Ha dimostrato che sarà il numero uno, sia dell’Inghilterra, sia dello United“. Frasi che faranno piacere al giovane estremo difensore. Un po’ meno, forse a David De Gea.