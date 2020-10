La Premier League ai piedi di… Sir Carlo: Ancelotti nominato allenatore del mese di Settembre

La Premier League ai piedi di Sir Carlo. L’inizio strabiliante del suo Everton è stato subito riconosciuto in Inghilterra e Carlo Ancelotti si porta a casa una prima piccola soddisfazione: il titolo di allenatore del mese.

Ancelotti: miglior tecnico di Settembre

Come mostra anche il profilo social dell’Everton, Carlo Ancelotti è stato eletto come miglior manager di Premier League del mese di Settembre. Grazie alle 4 vittorie su 4 ottenute in campionato e ai successi ottenuti in Coppa, la squadra allenata dal tecnico di Reggiolo è ancora imbattuta in questo avvio di annata 2020-21.

Premio meritatissimo, dunque, per l’allenatore italiano che sorride e spera di poter concretizzare al meglio il suo lavoro. Magari con un inatteso trofeo alla fine dell’anno…

Da sottolineare anche la vittoria dell’attaccante dei Toffees Dominic Calvert-Lewin che ha vinto il titolo di attaccante del mese a dimostrazione del grande lavoro di tutto il gruppo.