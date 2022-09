La Premier League si ferma dopo morte Regina Elisabetta: l’annuncio

La decisione per il mondo del pallone inglese.

Se ne era parlato appena avvenuta la morte della Regina Elisabetta e adesso arriva anche la conferma. Il calcio inglese si ferma in rispetto della defunta sovrana. La Premier League, dopo che i suoi vertici si sono riuniti in queste ore, ha deciso di annullare e posticipare il turno di campionato previsto per questo weekend.