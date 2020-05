La Premier League torna il 17 giugno, il Ceo: “Data provvisoria”

Dopo la Serie A e Bundesliga, anche la Premier League ha annunciato il ritorno in campo. La notizia, ripresa da tutti i quotidiani inglesi, è arrivata nella prima serata di giovedì. Il campionato inglese potrà quindi terminare anche se la corsa al titolo ormai non esiste più. Grazie a questa decisione i Reds potranno alzare la coppa dopo ben 30 anni dall’ultima volta.

Le parole di Richard Masters

Raggiunto dai microfoni del Sun il Ceo della Premier League Richard Masters ha commentato così la decisione: “Oggi abbiamo raggiunto un accordo di massima riguardo la data del 17 giugno. Questa data però non può essere ancora confermata finché non raggiungeremo tutte le misure di sicurezza necessarie. Purtroppo le partite saranno senza pubblico, ma abbiamo studiato delle soluzioni per far gustare ai tifosi le 92 partite rimaste. La Premier League e i vari club sono onorati di avere tifosi incredibilmente passionali e fedeli e per questo è fondamentale assicurarsi che tante persone guardino le partite a casa in sicurezza. Continueremo a lavorare passo dopo passo per la ripresa della stagione ’19/20″.