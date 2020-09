La previsione di Crouch: “Bruno Fernandes scarpa d’oro. Un rigore a partita segnerà 38 gol”

In carriera sapeva il fatto suo in quanto a gol e calcio giocato, ma anche come commentatore e come giornalista, Peter Crouch non se la cava affatto male. Eccolo protagonista nella sua rubrica sul Daily Mail Ask Crouchie di una previsione davvero interessante e senza dubbio con vena ironica e un po’ polemica.

Bruno Fernandes scarpa d’oro

“Chi vincerà la Scarpa d’Oro di Premier League? Beh, io scommetto su Bruno Fernandes”, ha detto Crouch che poi ha motivato la sua risposta. “Se devo scommettere su qualcuno dico lui perché ogni settimana sento ‘rigore per il Manchester United’. Quindi, quanto gare ci sono 38? Beh, Bruno Fernandes segnerà 38 rigori…“.

E proprio a proposito dei tiri dal dischetto concessi in modo particolare ai Red Devils, Crouch è tornato sul rigore assegnato con l’aiuto del VAR nell’ultima gara contro il Brighton. Un rigore assegnato a tempo scaduto e a gara terminata: “Beh, se fossi stato uno giocatore del Brighton non so come avrei reagito onestamente. Il rigore dato dopo che i giocatori si erano già dati la mano a gara finita è qualcosa di incredibile”.

