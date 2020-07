La prima volta di Guardiola… da record negativo

C’è sempre una prima volta e non è detto sia… indimenticabile. Parliamo di calcio, e nello specifico di quanto accaduto al tecnico del Manchester City Pep Guardiola. Il catalano, per la prima volta nella sua carriera, ha perso tre gare di campionato fuori casa consecutive.

Il record amaro di Guardiola

La sconfitta per 1-0 contro il Southampton cosa caro al Manchester City e a Guardiola. Infatti il ko del St. Mary è stato il terzo consecutivo in Premier League per i Citizens, un record negativo che mai in carriera aveva visto il manager protagonista. Per il mister catalano, neppure nelle precedenti esperienze con il Barcellona e il Bayern Monaco si era arrivati a tali risultati. Prima il derby con lo United, prima del lockdown per il coronavirus, poi la sconfitta col Chelsea e adesso quella contro il Southampton. Tre sconfitte che portano a 9 i risultati negativi dell’intera stagione. Curioso, come il City abbia perso più gare rispetto ai cugini dello United e persino all’Arsenal che stanno alle sue spalle.



LE NEWS DI GOSSIP QUI