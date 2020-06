La sportività di Guardiola: “Pronti a preparare passerella per il Liverpool all’Etihad”

Il Liverpool si è laureato campione d’Inghilterra dando una netta lezione a tutti i rivali. Superiorità evidente da parte dei Reds che hanno ammazzato il campionato fin dalle prima battute. Il prossimo 2 luglio, sarà l’occasione di vedere Reds e Manchester City una contro l’altra, anche se in palio ci sarà solo la gloria. Il manager dei Citizens Pep Guardiola, che siamo sicuri avrà voglia di togliersi la soddisfazione di vincere la gara, ha confidato che il suo club sta organizzando la passerella che i campioni di Premier League meritano.

Guardiola sportivo: “Pronti a passerella per il Liverpool”

Tappeto rosso e musica e, sicuramente, se le norme sanitarie lo renderanno possibile, anche i calciatori del City disposti in modo da formare un corridoio. Questo è quanto Pep Guardiola ha annunciato in merito al prossimo incontro con il Liverpool di giovedì 2 luglio. Come riporta Goal, il manager catalano ha detto: “Il Liverpool si è meritato la passerella e noi ovviamente gliela prepararemo. Si sono dimostrati i migliori in questa stagione. Siamo pronti ad accogliere i campioni d’Inghilterra come si deve”.

LE NEWS DI GOSSIP QUI