La sportività di Rudiger: “Premier League sospesa? Il Liverpool merita il titolo. Ha dominato la stagione”

Tra i timori e l’incertezza sull’eventuale ripartenza, e la consapevolezza, ma anche il desiderio di tornare a giocare. Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ha commentato come riporta il Daily Mail la possibile ripresa della stagione 2019/20 nella Premier League inglese.

TITOLO – Dopo lo stop al campionato avvenuto in Francia, con il Paris Saint-Germain campione, ecco che anche in Premier si potrebbe arrivare alla stessa fine con il Liverpool, che secondo l’ex Roma, meriterebbe il trofeo: “Penso che adesso al Liverpool potrebbe essere assegnato il titolo. La squadra se lo è meritato, hanno avuto un’ottima stagione, hanno dominato e hanno un enorme margine in classifica. Non ricordo nemmeno quanti punti. In ogni caso avrebbero vinto quindi anche da un punto di vista etico, il titolo deve essere assegnato a loro”, ha detto Rudiger che nonostante tutto spera di tornare a giocare: “Spero che si possa finire il campionato. Ma allo stesso tempo, non possiamo ignorare il pericolo mentre le persone muoiono nel mondo. Anche se questo non è mia responsabilità diretta”.