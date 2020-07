La stoccata di Willian: “Al Chelsea altri giocatori hanno avuto problemi con Conte, non solo io”

Antonio Conte nella sua esperienza al Chelsea ha vinto una Premier League e una FA Cup prima di fare il suo ritorno in Italia. L’ex allenatore della Juventus aveva fatto vedere un ottimo calcio a Stamford Bridge, ma i rapporti con alcuni giocatori non erano buoni. Uno su tutti Willian che recentemente ha parlato proprio del suo ex manager.

WILLIAN: “CONTE DEVE CAPIRE LE PERSONE E I GIOCATORI”

Durante un’intervista sul canale Youtube di Ale Oliveira, il brasiliano ha speso parole non proprio al miele nei confronti dell’attuale allenatore nerazzurro: “Con tutti i manager che ho avuto ho imparato qualcosa, qualunque fosse la situazione. Con lui (Conte ndr.) ho vinto e appreso alcune cose, ma ho avuto anche dei problemi, come altri giocatori. Non mi riferisco al modo in cui allena, ma deve capire il lato di un giocatore sia come persona, sia come professionista. Devi capire che ogni giocatore è diverso. Lui questo non l’ha capito e abbiamo avuto alcune difficoltà”.