La strana richiesta di Dier: “Vorrei che le mie ceneri fossero sparse nello stadio del Tottenham…”

Dal 2014 al Tottenham, Eric Dier ha intenzione di legarsi al mondo Spurs… per sempre. Sono davvero curiose le dichiarazioni del centrocampista inglese rilasciate all’ES Magazine dell’Evening Standard in relazione ad un sogno nel cassetto in previsione futura.

Dier: “Vorrei mie ceneri sparse allo stadio del Tottenham”

Nel corso della lunga intervista tra vita privata e professionale, Dier ha risposto senza problemi alla domanda su dove avrebbe piacere ad essere sepolto dopo la morte: “Mi piacerebbe che le mie ceneri fossero sparse nello stadio del Tottenham. Non ho particolari legami qui a Londra quindi sarebbe un bel posto. Poi sono una grande fan della Regina”, ha detto il giocatore che è cresciuto in Portogallo ma che ha poi visto la sua vita evolversi in terra inglese. E sulla sua passione per il calcio: “Nata col tempo, quando crescevo perché il tennis era molto importante nella mia famiglia e io e i miei fratelli eravamo grandi fan di Nadal”, ha detto. “Però, non sarei mai andato a giocare a tennis se avessi dovuto scegliere col calcio…”.