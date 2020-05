Lacazette nei guai: inala gas da palloncino

Alexandre Lacazette della bufera. L’attaccante dell’Arsenal è sulla bocca di tutti i tabloid britannici per essersi filmato mentre inalava gas da un palloncino. Il video sarebbe stato mandato dallo stesso calciatore ad alcuni amici e poi condiviso sul web da qualcuno. La posizione dei Gunners è di risolvere internamente la vicenda.

Lacazette, gas esilarante

Sta facendo molto discutere la vicenda Lacazette, tanto che i principali tabloid inglesi gli hanno “dedicato” molta attenzione. Per l’attaccante ex Lione non sarebbe neppure la prima volta. Resta ancora da capire bene il contenuto aspirato dall’attaccante dall’interno del palloncino della discordia. L’Arsenal avrebbe fatto sapere che si tratta di una “Questione privata che stiamo prendendo sul serio”. Il giocatore, nelle immagini diffuse via social e non solo, è intento ad inalare questo gas mentre si trova sul divano. Relax e divertimento in compagnia di amici (virtuali) a cui lo stesso attaccante avrebbe appunto mandato il filmato. 18 mesi fa, un episodio simile lo aveva visto ancora coinvolto. Quella volta, con Lacazette, parteciparono anche Aubameyang, Kolasinac, Özil e Guendouzi, protagonisti di un filmato che fece arrabbiare non poco la dirigenza della società londinese. Per loro, ancora un utilizzo improprio del gas esilarante contenuto in alcuni palloncini.