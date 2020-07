Lacazette strizza l’occhio all’Italia: il francese ha scelto la sua prossima destinazione

Il 27 luglio la Premier League chiuderà i battenti della stagione 2019/2020. I Gunners hanno largamente deluso le aspettative trovandosi attualmente al nono posto con la flebilissima speranza di riacciuffare le squadre che stanno davanti. L’ultimo posto valido per l’Europa League dista solamente cinque punti, ma la squadra di Arteta nelle ultime due uscite ha mostrato una certa involuzione.

LACAZETTE IN ORBITA JUVENTUS

A rendere più complicate le cose in casa Arsenal sono anche le voci di mercato. Secondo quanto riportato da Don Balon infatti, una delle punte di diamante della squadra a fine anno potrebbe dire addio. Si tratta di Alexandre Lacazette, che in questa stagione non ha sicuramente brillato. L’ex Lione ha messo a segno 9 gol in 27 partite e il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Londra. Il portale spagnolo dichiara che la Juventus avrebbe manifestato interessi nei confronti del francese, considerandolo l’erede di Gonzalo Higuain. Inoltre, sposando la causa bianconera il francese potrebbe lottare su tutti i fronti e mettersi alla prova nell’anno degli Europei. Sempre Don Balon ha affermato che il costo del cartellino di Lacazette si aggira intorno ai 60 milioni di euro.