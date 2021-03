Lallana e l’esperienza col Covid: “A letto due settimane. Come se fossi spazzato via…”

Classe 1988, grande esperienza nel calcio inglese con diverse maglie indossate. Su tutte quella del Liverpool, sua squadra per sei anni. Adesso Adam Lallana ha una missione: portare alla salvezza il Brighton. Intervistato da Sky Sports, il calciatore ha parlato dell’esperienza con la nuova squadra ma soprattutto ha voluto parlare del suo momento difficile al momento della “convivenza” col Covid che lo ha obbligato ad un periodo davvero duro.

Lallana e il Covid: “Era come se fossi spazzato via…”

“È stato piuttosto brutto a essere onesti”, ha esordito Lallana. “Sono stato costretto a letto per una settimana, isolandomi da solo nel mio appartamento a Hove per due settimane e mezzo, e questo mi ha completamente spazzato via”. “Ho dovuto ricostruire da zero la mia forma fisica. Davvero. Non trascorri nemmeno tre settimane in bassa stagione a non fare nulla, davvero nulla. Quindi è stato quasi come se dovessi fare un reset completo del mio corpo e questo richiede tempo. Ma adesso, in modo graduale, mi sto sentendo meglio. Sto tornando alla piena forma fisica”.

