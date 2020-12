Lampard alza l’asticella: “I tifosi del Chelsea sono liberi di sognare il titolo di Premier League”

Una notte da primi della classe. Il Chelsea di Frank Lampard si è goduta queste ore in testa alla classifica di Premier League in attesa di vedere cosa combineranno le rivali con Tottenham e Liverpool che possono rimettersi davanti. In ogni caso, il netto successo contro il Leeds ha davvero portato molto entusiasmo tanto che lo stesso manager dei londinesi ha risposto in modo abbastanza positivo ad alcune domande relativamente alle possibilità di vincere il titolo.

Lampard: “I tifosi possono sognare”

Come riportano i tabloid inglesi, dopo la vittoria del Chelsea, Lampard ha affermato: “Non c’è sicuramente niente di sbagliato per i tifosi nel pensare di vincere il titolo. Averli a sostenerci è davvero fantastico e il loro contributo è enorme. Il loro tifo è stato pazzesco. Si vede come siano entusiasti della posizione in vetta alla classifica. Il mio lavoro ed in generale il lavoro della squadra, però, è quello di rimanere concentrati sulla stagione che è davvero lunga. Sicuramente dobbiamo lavorare per fare ancora bene. Migliorare per le prossime gare. Sicuramente adesso ci godiamo il momento ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra”.