Lampard scuote il Chelsea: “Risultati buoni, ma possiamo fare ancora meglio”

Nonostante qualche battuta d’arresto di troppo, il Chelsea resta in scia alle prime posizioni. I sei punti di ritardo rispetto al Liverpool capolista non sono pochi, ma autorizzano comunque i tifosi dei Blues a sognare ancora la rimonta nei confronti dei campioni in carica. Sicuramente scontenta maggiormente il piazzamento: il quinto posto, infatti, non qualificherebbe al momento per la Champions League e, dati gli ingenti investimenti, ci sono ben altre aspettative.

PRETESE

Il tecnico Frank Lampard vuole alzare l’asticella, come confermato ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice ma voglio sempre di più. A inizio stagione avevamo giocatori nuovi, altri erano assenti e non hanno preso parte al pre campionato. Guardando i nostri primi risultati, abbiamo visto prestazioni buone e altre meno buone, poi siamo migliorati ma vogliamo di più e vogliamo lottare per i titoli. Abbiamo il potenziale per fare meglio di così”.