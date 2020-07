Lampard smemorato: “Non so se Willian e Pedro saranno ancora con noi”

In casa Chelsea ci si prepara a concludere una stagione particolare. La squadra di Frank Lampard è attesa alla sfida contro l’Arsenal in finale di FA Cup, fissata all’1 agosto. Inoltre c’è anche la Champions League, con l’impegno da onorare al meglio nonostante il grave k.o. interno contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi. Con questi incontri così importanti serviranno forze fresche e ben preparate. Tutta la rosa dovrebbe essere impiegata. Tuttavia creano qualche perplessità i casi di Pedro e Willian, prossimi a lasciare i Blues. Verranno utilizzati da Lampard o rimarranno esclusi dal progetto?

IMPREPARATO

A giudicare dalla goffa reazione in conferenza stampa, nemmeno Frank Lampard sembra avere una risposta a questa domanda: “Mi cogli un po’ impreparato su questa cosa. Presumo potranno completare la stagione. Ma non vorrei dire cose che poi potrebbero risultare inesatte, perché in questo momento mi sto preoccupando di Liverpool e Wolves prima di tutto. Grazie per avermi ricordato della cosa. Mi assicurerò che avremo valutato non solo il valore di Willian in questa fase di ripresa. Pedro non ha giocato molto, ma vista l’importanza della loro esperienza, spero chiaramente che rimangano con noi fino alla fine”