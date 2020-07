L’annus horribilis di David Luiz: nessun giocatore di Premier League ha procurato più rigori contro la propria squadra di lui

Criticato aspramente dai tifosi. Spesso sotto accusa per le sue prestazioni opache o, peggio ancora, per errori che hanno causato gol e sconfitte al suo Arsenal. David Luiz termina la sua annata in Premier League con l’ennesimo dato statistico negativo… Nonostante la vittoria dei Gunners contro il Watford, il brasiliano ha” centrato un altro record”.

David Luiz: record di rigori…procurati a sfavore

Un’annata storta che non si è raddrizzata neppure nell’ultima giornata di Premier League. Per David Luiz è stato davvero un campionato terribile. Poche gioie, tantissime delusioni ed errori. Come riporta Opta, infatti, il difensore brasiliano dell’Arsenal ha ottenuto un risultato davvero insolito a seguito della partita contro il Watford. Il giocatore ha procurato un rigore in favore dei rivali, poi realizzato da Deeney. Fin qui niente di strano o troppo insolito, se non fosse che il suo intervento falloso è l’ennesimo di questo campionato. Si tratta del quinto rigore causato. Nessun giocatore del massimo campionato inglese è stato così decisivo in modo negativo per la sua squadra. Tra le altre statistiche, con lui in campo, l’Arsenal ha sempre concesso gol tranne che in una sola occasione (su 14).

