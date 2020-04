Laporte dal cuore d’oro: compra e restituisce alla famiglia il cimelio

In certi casi, le giocate migliori si fanno in situazioni e momenti inaspettati. E’ il caso di Aymeric Laporte: il difensore del Manchester City ha partecipato a un’asta organizzata dal giocatore di pallamano Cyril Domoulin a favore del servizio sanitario francese. Il giocatore dei Citizens ha acquistato la tenuta indossata dal boxer Alexis Vastine a Londra, ai Giochi del 2012, quando vinse la medaglia di bronzo nei pesi leggeri. Il pugile è scomparso nel 2015 in un incidente e il figlio ha deciso di utilizzare alcuni ricordi per una nobile causa. Laporte ha deciso di rendersi protagonista di un gran gesto, acquistando il cimelio per 5.000 euro e donandolo gratuitamente ai famigliari. Lo riporta Tuttomercatoweb.